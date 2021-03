Knack wint volleybaltopper in strijd voor eerste plaats

Roeselare heeft zaterdag Maaseik met 3-0 verslagen op de vijfde speeldag van de Champions Final 4 in de EuroMillions Volley League. De setstanden in de match tussen de twee teams die al zeker waren van hun finaleticket waren 25-23, 25-23 en 25-18.

In de stand wipt Roeselare naar de leiding met 13 punten, Maaseik heeft 11 punten. Menen is met 6 punten zeker van de derde plaats na de 3-1 zege (25-16, 25-22, 24-26, 25-22) tegen Haasrode-Leuven van zaterdag. Haasrode-Leuven staat op de vierde plaats met 0 punten. Behoudens een verrassing op de laatste speeldag begint Roeselare dus thuis aan de best-of-5 om de titel. Op de slotspeeldag, die volgende week zaterdag voorzien is, gaat Roeselare op bezoek bij Haasrode-Leuven en speelt Maaseik gastheer voor Menen.