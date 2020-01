Roeselare heeft zaterdag met 0-3 gewonnen bij Aalst in de topper van de twaalfde speeldag in de EuroMillions Volley League. De setstanden waren 18-25, 17-25 en 24-26. De West-Vlamingen naderen zo tot op één punt van koploper Aalst (30 ptn).

Vrijdag versloeg Maaseik Achel met 3-0 (25-22, 25-21, 25-14). Het team van Joel Banks is derde in de stand met 27 punten. Verder was Gent met 3-0 te sterk voor Haasrode-Leuven: 27-25, 25-19 en 25-22. Ook Menen-Borgworm eindigde op 3-0 (25-19, 25-16, 25-20). Rode lantaarn Borgworm kon dit seizoen nog niet winnen.