Knack Volley verlengt contract met Sander Depovere

Knack Volley bevestigt hiermee zijn vertrouwen in Sander die het voorbije seizoen bewees een perfecte aanvulling te zijn van Stijn D’Hulst in de spelverdeling.

Sander Depovere (°1995) begon op zesjarige leeftijd te volleyballen in de jeugdreeksen van Knack Roeselare. Op 14-jarige leeftijd stapte hij over naar de Topsportschool Volleybal in Vilvoorde, waar hij vier jaar verbleef. Na Vilvoorde ging het rechtstreeks richting Liga A bij Topvolley Antwerpen (2013-2016) en Prefaxis Menen (2016-2017) vooraleer Knack Volley (2017-2021) zijn jeugdproduct opnieuw binnenhaalde. Met succes want ondertussen verzamelde Sander viermaal bekerwinst (plus één met Antwerpen) en tweemaal winst in de Supercup in Roeselaarse loondienst. En het voorbije seizoen kwam daar de kers op de taart bij, een eerste landstitel met Knack Volley Roeselare.