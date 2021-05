Knack verlengt contract coach Vanmedegael

Vanmedegael kwam in 2013 als assistent-coach bij Knack Roeselare terecht. Voordien was hij als trainer, assistent-trainer of scout actief in de Topsportschool. In de zomer van 2018 volgde Vanmedegael Emile Rousseaux op als hoofdcoach. De voorbije drie seizoenen leidde hij de West-Vlaamse club naar één landstitel en drie bekers. Roeselare verzekerde zich een maand geleden van zijn twaalfde landstitel, nadat het in de finale van de play-offs afrekende met Maaseik. Het mocht zo de dubbel vieren, eind februari was Roeselare ook in de finale van de Beker van België te sterk voor Maaseik.