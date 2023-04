Knack veegt vloer aan met Gent

Roeselare heeft zaterdag geen fout gemaakt op de negende speeldag van de Champion play-offs in de Lotto Volley League. De kampioen won met 0-3 (11-25, 13-25 en 18-25) bij Gent en leidt in de tussenstand, met een match minder gespeeld, met 26 punten.

Eerste achtervolger Maaseik (23 ptn) speelt zondag nog in Menen en voelt de hete adem van Haasrode Leuven. Dat verstevigde zaterdag haar derde plaats met een 3-0 zege tegen Aalst. De setstanden waren drie maal 25-20. De top twee van de Champion play-offs stoot door naar de Champion Final. De ploeg die daarin als eerste drie wedstrijden kan winnen is Belgisch kampioen. De nummers drie en vier in de Champion play-offs verzekeren zich rechtstreeks van een Europees ticket. De vijfde en zesde spelen met de winnaar en runner-up van de Challenge play-offs nog om een laatste Europees deelnamebewijs. Dat zijn Achel en Guibertin. De Noord-Limburgers kwalificeerden zich zaterdag dankzij een 3-2 zege (22-25, 25-22, 25-18, 24-26 en 15-10) tegen Borgworm.