De topper in het volleybal stelde teleur. Maaseik was op uitzondering van de derde beurt constant op achtervolgen aangewezen. De setstanden lieten weinig twijfel: 25-19, 25-19 en 25-21. Knack-speler Rune Fasteland werd uitgeroepen tot de Star of the Game.

Dankzij deze overwinning, de negende van het seizoen al, wordt Roeselare de eerste achtervolger op leider Aalst. Komende zaterdag staat er met Knack Roeselare tegen Aalst opnieuw een topper op het programma.