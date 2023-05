Knack Roeselare voor 14e keer kampioen: "Dit seizoen is echt wel voor de geschiedenisboeken!"

De voorbije week won Roeselare al de eerste twee finaleduels. Vorige week vrijdag werd het 3-1 in eigen huis, dinsdag won Roeselare met 1-3 in Maaseik. De West-Vlamingen hadden dus aan een overwinning genoeg voor de landstitel. Na een heel spannende eerste set, die eindigde op 32-30, lag de weg naar een nieuwe titel helemaal open voor Roeselare, de derde landstitel op een rij.

De tweede set verliep even spannend. Maaseik bleef lang aanklampen tot 19-18, maar dan haalde Roeselare verschroeiend uit. De thuisploeg pakte ook de tweede set, 25-21. In de derde set ging Roeselare op haar elan verder, 25-14.

"We hebben in België alles gewonnen"

Spelverdeler Stijn D'Hulst is trots op zijn ploeg: "We hebben al veel memorabele seizoen gespeeld, maar dit is echt wel voor de geschiedenisboeken." Ook Matthijs Verhanneman is lyrisch: "We hebben in België alles gewonnen dus het was echt wel een 'grand cru' seizoen, dat is echt genieten."

Prijzenkast

Na de Supercup en de beker van België bekroont Roeselare hun seizoen nu helemaal met de titel. Het is al de veertiende landstitel in de geschiedenis van de club. De West-Vlamingen zijn voor het derde jaar op een rij kampioen.