Knack Roeselare versterkt zich met Amerikaanse middenman

Knack Roeselare heeft woensdag middenman George Huhmann vastgelegd. De 22-jarige Amerikaan, 2m12 groot, komt over van Princeton University en ondertekende in West-Vlaanderen een overeenkomst voor één seizoen, met een optie op nog een tweede seizoen.

Huhmann werd vorig jaar in eigen land verkozen tot EIVA Player of the Year. Bij Roeselare moet hij de Canadees Daniel Jansen Van Doorn vervangen.

Roeselare wordt voor Huhmann zijn eerste buitenlands avontuur. Hij werd afgelopen seizoen al opgenomen in de selectie van de Amerikaanse nationale ploeg.

"Er was heel wat interesse voor de beloftevolle middenman van andere Europese topclubs, maar zijn manager en ook de coach van het Amerikaanse nationale team kozen specifiek voor Roeselare omwille van de bijzondere aandacht voor zijn verdere ontwikkeling en opleiding die hij bij Roeselare zal krijgen", waren de West-Vlamingen erg enthousiast.

. Roeselare won dit seizoen voor de vijfde maal op rij de Beker van België. De competitie werd midden maart stopgezet. Een kampioen werd dit seizoen niet aangeduid.