Knack Roeselare na spektakelstuk naar halve Europese finale

Een nagelbijter, een spektakelstuk, dat is de terugwedstrijd in een Belgische kwartfinale van CEV-cup geworden. Maaseik won met 3-0 van Roeselare, dat toesloeg in de 'golden set'. 15-17, en zo speelt Knack de halve finale.

Knack Roeselare had de heenwedstrijd gewonnen met 3-1, en moest dus twee sets kunnen winnen om naar de halve finale door te stoten. Zelfs nipt verlies was dus ok.

Maaseik en Roeselare maakten er een kwartfinale op hoog niveau van. Met erg klein verschil. Maar wel met de Limburgers die telkens aan het langste eind trokken. 25-23 in set één. 28-26 in set twee. En ook 28-26 in set drie. Dus moest Knack wel alles op alles zetten in de golden set, die de beslissing moest brengen.

En dat lukte. Roeselare haalde die set binnen met 15-17. En zo staat het voor het eerst sinds lang weer in de halve finale van een Europese beker. En heeft deze erg getalenteerde, hoofdzakelijk Belgische kern, een uitgelezen kans om, voor het eerst sinds 2002, een gooi te doen naar een Europese beker.