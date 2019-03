Na het aangekondigd afscheid van libero Stijn Dejonckheere is de Sportieve Cel van Knack Volley Roeselare niet bij de pakken blijven zitten. Met Dennis Deroey haalt de eersteklasser een ervaren en onmiddellijk inzetbare libero binnen.

Knack Volley Roeslare sloot een overeenkomst voor twee jaar met de 32-jarige Belg. Deroey komt over van Lindemans Aalst, waar hij sinds 2017 actief was. Deroey won dit jaar overigens ook het Belgisch kampioenschap Beach Volleybal in Knokke samen met ploegmaat Martijn Colson.

