Roeselare en Maaseik hebben gisteren hun wedstrijd gewonnen op de tweede speeldag in de EuroMillions Volley League.

Landskampioen Maaseik speelde zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen voor eigen publiek, na een vlotte 0-3 zege op de openingsspeeldag bij Gent. Na 25-8 in de eerste set bood Haasrode-Leuven in sets twee en drie wat weerwerk. Daarin werd het tweemaal 25-20. Gent slaagde erin Roeselare een set af te snoepen in Sporthal Schiervelde. Het werd 25-16, 25-13, 27-29 en 25-15. Na twee speeldagen tellen Maaseik en Roeselare zes punten.