Knack Roeselare grijpt naast landstitel

Maaseik heeft zich ten koste van Knack Roeselare na een onwaarschijnlijke 5de finalematch voor de zestiende keer tot Belgisch landskampioen in het volleybal gekroond.

De Limburgers haalden op bezoek bij rivaal en bekerwinnaar Roeselare een 2-0 achterstand op in de vijfde en beslissende wedstrijd van de finale in de EuroMillions Volley League. De setstanden waren 25-22, 25-23, 16-25, 19-25 en 13-15.

Thriller

In de tiebreak liep Maaseik uit tot 5-10, waarna Roeselare de kloof wist te dichten (11-11). Uiteindelijk hielden de Limburgers het hoofd koel: 13-15. Geen enkele keer wist de thuisploeg in de titelfinale aan het langste te trekken.

Onwaarschijnlijke finalereeks

Maaseik won op 27 april de eerste finalepartij met 2-3 in Roeselare. De West-Vlamingen trokken de stand daarna weer gelijk door op 1 mei met dezelfde score (2-3) in Maaseik te winnen. Vorige zaterdag (4 mei) waren de Limburgers op Schiervelde opnieuw een maat te groot voor Roeselare (0-3). Maaseik verloor woensdagavond in eigen huis met 2-3.

Medical Joker

De finale werd overschaduwd door de soap rond medische joker Tomas Rousseaux. Roeselare wilde de Red Dragon als vervanger voor de geblesseerde Ruben Van Hirtum opstellen, maar dat botste op een njet van de Belgische federatie. Daarop trok Roeselare naar de rechtbank van eerste aanleg in Kortrijk. De kortgedingrechter besliste dat Rousseaux zaterdag dan toch mocht aantreden voor Roeselare, maar uiteindelijk zetten de West-Vlamingen Rousseaux niet op het wedstrijdblad omdat de bond hem geen licentie verleende. Mogelijk krijgt deze zaak nog een (juridisch) staartje. Maaseik verdedigde dus met succes zijn titel. Vorig seizoen maakten de Limburgers een einde aan een reeks van vijf titels op rij voor Roeselare, dat 11 titels telt.