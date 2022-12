Knack Roeselare is eerste bekerfinalist

In de terugwedstrijd van de halve finales wonnen de West-Vlamingen bij Maaseik met 1-3. De setstanden waren 12-25, 25-23, 17-25 en 18-25. Roeselare had de heenwedstrijd op 3 december ook al met 3-0 gewonnen. In de tweede halve finale verdedigt Menen zondag een 3-0 voorsprong uit de heenmatch tegen Borgworm. De finale is zondag 26 februari voorzien in het Sportpaleis van Antwerpen. Roeselare won de beker al veertien keer, evenveel als Maaseik. Vorig seizoen ging de trofee naar Gent, dat in de finale Aalst versloeg.