Landskampioen en competitieleider Roeselare blijft ongeslagen in de Lotto Volley League. De West-Vlamingen versloegen zaterdag op de 14e speeldag Gent met 3-1. De setstanden waren 25-16, 22-25, 25-17 en 25-22.

Maaseik haalde het eveneens met 3-1 van Menen: 25-18, 28-26, 20-25 en 25-19. Roeselare blijft na 13 zeges in evenveel matchen uiteraard aan de leiding met 38 punten. Maaseik is tweede met 29 punten. Met 18 punten staan Gent en Menen op respectievelijk de vierde en vijfde plaats. De top zes mag op het einde van het seizoen deelnemen aan de Champion Play-offs. Zondag speelt Borgworm gastheer voor Aalst en gaat Achel op bezoek bij Guibertin, een duel tussen de voorlaatste en de laatste in de stand.