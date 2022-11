Knack Roeselare blijft ongeslagen

In de hoogste nationale volleybalafdeling blijft landskampioen Knack Roeselare ongeslagen. Gisteren ging Borgworm, 5de in het klassement, met 3-0 voor de bijl.

Geen plaats voor Verhanneman, Tammearu, Koukartsev en Fasteland in de basisploeg voor de wedstrijd tegen Borgworm. Coach Steven Vanmedegael gunde welgekomen rust aan z'n vier basisspelers, maar dat leek geen verzwakking. Borgworm moest de wet van de sterkste lijdzaam ondergaan. In de eerste set kon Borgworm nog weerwerk bieden via Samuel Fafchamps, maar in set twee moesten de bezoekers de rol definitief lossen. Knack drukte het gaspedaal volledig in en kon daarvoor rekenen op een indrukwekkende Michiel Ahyi. In de derde en laatste set kreeg Sander Depovere dan weer het genoegen om de Knackmachine te dirigeren naar wat bijwijlen toch op een afstraffing leek voor de bezoekers. Het werd uiteindelijk 3-0 voor de thuisploeg (25-18, 25-13 en 25-14).

Roeselare nadert zo tot op een punt van leider Gent. Met een match minder op de teller, staat Knack zo virtueel op kop.