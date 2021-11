KM Torhout wint op het nippertje van Appelterre

Het was een aftastend begin van de wedstrijd. Beide teams konden moeilijk kansen creëren. Dankzij op het halfuur indraaiende corner van Dönmez en de kopslag van De Drie werd het 0-1. De roodhemden drukten door. Nog geen 3 minuten later werkte El Kandoussi zich los van de verdediger: 0-2. Een mak Torhout ging de rust in met een dubbele achterstand.

Torhout moest meteen scoren als het nog een rol van betekenis wilde spelen. Torhout nam de wedstrijd nu resoluut in handen. Twee grote kansen binnen 10 seconden, maar de bal wilde er maar niet in voor Groen-Zwart.

Nipte overwinning

Uiteindelijk loon naar werken voor Torhout. Ruben Pyck kwam oog in oog met Kempenaar en twijfelde niet: 1-2. Nog geen 2 minuten later zag de lijnrechter hands in de 16. Andries miste niet vanop elf meter. Alles was te herdoen met nog 25 minuten op de klok.

Erop en erover dacht men bij Torhout. Het was vooral de onvermijdelijke Ruben Pyck die de Torhoutenaars vooruit stuwde. Hij kreeg in het ultieme slot nog de kans op de winning goal en miste niet. De ontlading was enorm.