Klimtalent Mauri Vansevenant start aan professionele carrière

Mauri Vansevenant, zoon van voormalig wielrenner Wim Vansevenant, heeft bij Deceuninck-Quickstep een contract getekend tot het einde van het wielerseizoen 2023. De beslissing was al eerder gekend, maar Mauri besloot pas aan een professionele carrière te beginnen als hij was afgestudeerd. Nu hij een bachelordiploma in elektromechanica heeft behaald, kan hij de omschakeling maken.

De eerste uitdaging voor Mauri als professioneel renner wordt het hoogtetrainingskamp in Italië. "Ik zal me moeten aanpassen aan het niveau van professionele renners, want trainen bij de profs is toch wat anders dan bij de beloften. Maar ik ben zeker dat mijn nieuwe ploegmaats me zullen helpen. Ik voel me goed in de groep, en er is duidelijk een goede vibe aanwezig", aldus Vansevenant.

