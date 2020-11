Klimtalent Henri Vandenabeele (20) naar Sunweb: 'Dromen mag, maar niet te zot'

De twintigjarige Vandenabeele komt over van de beloftenploeg van Lotto Soudal en zal ook bij Team Sunweb in zijn eerste jaar bij de beloften uitkomen, om vervolgens de overstap naar de WorldTour te maken, zo maakte het team vrijdag bekend.

De klimmer liet dit jaar mooie resultaten optekenen, met onder meer een tweede plaats in de eindstand van de Tour de l'Isard, nadat hij er de tweede etappe had gewonnen. Daar won hij ook de bergtrui. "Ik ben erg gelukkig dat ik bij Team Sunweb kan tekenen", reageerde Vandenabeele in een mededeling van het team. "Hun opleidingsprogramma heeft immers een uitstekende reputatie. Ik wou graag nog een jaar bij de U23 rijden, alvorens de stap naar de profs te zetten, waarmee een droom in vervulling zal gaan. Gezien de omstandigheden had ik een goed jaar en het is de bedoeling daarop verder te bouwen."