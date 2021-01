Nog voor Wout Van Aert en Sanne Cant is vanmiddag al een pracht van een WK-parcours gereden op de site van de Oostendse hippodroom.

Meer dan zestig jongeren van verschillende cyclocrossclubs konden vanmiddag dat vanmiddag uittesten. Het parcours is door hen goedgekeurd en zelfs de kleinste veldrijdertjes van het ogenblik dromen nu van een echte carrière. Nu mochten ze in primeur rijden waar hun idolen nog niet zijn gekomen. Het summum was natuurlijk de grote brug naar het strand.

