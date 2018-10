Klaas Vantornout blikt vooruit op Cyclocross Ruddervoorde

Klaas Vantornout uit Torhout is er voor het eerst niet meer bij als crosser, hij zette eind vorig seizoen een punt achter zijn veldritcarrière. Vantornout is nu leerkracht fietsmechaniek in het volwassenenonderwijs en daarnaast gaat hij ook wat jonge crossers begeleiden. "Ik had de vraag gekregen van mijn beste kameraad om zijn zoontje wat tips en tricks te leren. Ik had dat vlug eens op Facebook gezet, zodat we met een aantal waren. En dat sloeg blijkbaar in als een bom. Dan ben ik in contact gekomen met de sportdienst in Torhout, en na de herfstvakantie heb ik de gelegenheid om wat jonge gastjes te begeleiden."

Voor zondag heeft Vantornout maar één grote favoriet. De winnaar van de voorbije twee edities. "Zeker op deze omloop, het is heel veel draaien en keren, heel technisch, heel snel, dan kun je maar één naam naar voor schuiven, en dat is Mathieu van der Poel." Klaas Vantornout won ook zelf in Ruddervoorde, in 2013.