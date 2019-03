Kirsten Wild schrijft Gent-Wevelgem op haar naam

De 36-jarige Nederlandse was na 136,9 kilometer tussen Ieper en Wevelgem de sterkste in een massasprint en liet respectievelijk haar landgenote Lorena Wiebes en de Italiaanse Letizia Paternoster achter zich.

De Italiaanse Marta Bastianelli finishte als vierde. Lotte Kopecky eindigde als zesde achter Amy Pieters. Wild won afgelopen donderdag ook al Brugge-De Panne en zegevierde in 2013 al eens in Gent-Wevelgem.

Het eerste wedstrijdgedeelte werd gekenmerkt door een reeks valpartijen. Daarbij was onder anderen Coryn Rivera, de winnares van de Ronde van Vlaanderen 2017, betrokken. Net voor het aansnijden van de eerste beklimming van de Kemmelberg, na 55 kilometer koers, reed Lotte Kopecky lek. Uiteindelijk kon ze haar plaats in de kop van de wedstrijd opnieuw opeisen. In aanloop naar de tweede lus naar de Kemmelberg ontsnapte de Duitse Romy Kasper.

Lang duurde haar uitval niet, en met nog 43 kilometer voor de boeg smolt alles opnieuw samen. Er werd steeds nerveuzer gekoerst en ook het tempo ging gevoelig de hoogte in zodat nog slechts een groep van zowat 40 rensters de laatste beklimming van de Kemmelberg aanvatte. Op die bult toonde de Italiaanse Marta Bastianelli zich bijzonder bedrijvig. Na de Kemmelberg stokte het tempo wat en konden nog enkele rensters aansluiten.

Met nog 30 kilometer te rijden, waagden de Italiaanse Sofia Bertizzolo en de Portugese Daniela Alexandre Reis hun kans. Zij boekten een maximale voorsprong van een halve minuut, maar moesten op de lange rechte wegen naar de Vanackerestraat in Wevelgem toch het hoofd buigen. Het bleef vervolgens zeer onrustig en er werd slag om slinger gedemarreerd.

In volle finale probeerden Demi de Jong, Jip van den Bos en Sarah Roy nog een massasprint te ontlopen, maar op 6 kilometer van de finish waren ook zij eraan voor de moeite. Een massasprint zou beslissen over de zege. Daarin haalde de Nederlandse Kirsten Wild het, net als in Brugge-De Panne afgelopen donderdag, van haar landgenote Lorena Wiebes. Wild volgt de Italiaanse Marta Bastianelli op als laureate van Gent-Wevelgem.