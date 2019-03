Onze 25-jarige landgenoot, tiende reekshoofd in Chili, ging in de kwartfinales in twee sets onderuit tegen het Boliviaanse tweede reekshoofd Hugo Dellien (ATP 87): 6-4 en 6-2 na 1 uur en 38 minuten. In het dubbelspel eindigde zijn toernooi woensdag al.