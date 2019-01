Kimmer Coppejans ontmoet Italiaan Travaglia

De 27-jarige Travaglia klopte donderdag in de tweede kwalificatieronde de Japanner Go Soeda (ATP 212) met 3-6, 6-3 en 7-5.

Eerder op de dag was Coppejans met 6-2, 3-6 en 6-3 te sterk voor de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 241). Het wordt het derde onderlinge duel tussen de 24-jarige Coppejans en de drie jaar oudere Italiaan. Travaglia won de twee vorige ontmoetingen, vorig jaar op gravel in Marbella en in 2017 op de European Open in Antwerpen.

Bij winst plaatst Coppejans zich voor het eerst in zijn carrière voor de hoofdtabel van de Australian Open. Hij wordt dan de derde Belgische man in de tabel, naast David Goffin (ATP 22) en Steve Darcis (ATP 315).