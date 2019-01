Kimmer Coppejans kan zich niet plaatsen

De Oostendenaar verloor in de derde en laatste kwalificatieronde van de Italiaan Stefano Travaglia (ATP 139) in twee sets: 6-4 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 45 minuten. Het was het derde onderlinge duel tussen de 24-jarige Coppejans en de drie jaar oudere Italiaan. Travaglia won de twee vorige ontmoetingen, vorig jaar op gravel in Marbella en in 2017 op de European Open in Antwerpen.

De West-Vlaming haalde eerder in zijn loopbaan nog maar één keer de hoofdtabel van een grandslam. In 2015 verloor hij van Nicolas Mahut in de eerste ronde van Roland Garros.

David Goffin (ATP 22) en Steve Darcis (ATP 315) zijn automatisch geplaatst voor de hoofdtabel.