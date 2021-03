Kimmer Coppejans grijpt naast titel

Kimmer Coppejans (ATP 185) is er niet in geslaagd het Challengertoernooi in het Spaanse Gran Canaria (gravel/44.820 euro) op zijn naam te schrijven. In de finale verloor hij van thuisspeler Carlos Gimeno Valero (ATP 400).

Coppejans, het achtste reekshoofd, ging met 6-4 en 6-2 onderuit na een uur en 36 minuten. De 27-jarige Coppejans mikte op een zesde Challengertitel, de eerste sinds 2018 toen hij in Sevilla de trofee pakte. Eerder was hij de beste in het Marokkaanse Meknes (2014), het Chinese Guangzhou (2015), het Turkse Mersin (2015) en het Finse Tampere (2016).

Vorige week sneuvelde de Oostendenaar in de tweede ronde op het eerste Challengertoernooi in Gran Canaria. In het dubbelspel bereikte Coppejans toen de finale. In het tweede toernooi op het eiland dubbelde hij niet.