Kimmer Coppejans grijpt naast finaleplaats

De 25-jarige Coppejans verloor zaterdag in de halve eindstrijd op het Spaanse gravel van de 26-jarige Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP 113), het tweede reekshoofd. Het werd 4-6, 6-2 en 6-3 na 2 uur en 29 minuten. In de finale staat Carballes Baena tegenover de Zweed Mikael Ymer (ATP 200). Die hoefde na het forfait van de Nederlander Tallon Griekspoor (ATP 210) niet in actie te komen. In het dubbeltoernooi vormde Kimmer Coppejans een tandem met de Tsjech Lukas Rosol. Na winst in de eerste ronde gaven ze forfait voor de kwartfinales.