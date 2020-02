Kim Clijsters stoomt zich klaar in Kortrijk

Kim Clijsters traint deze week mee in de Lange Munte in Kortrijk met het team tennisspeelsters dat geselecteerd werd voor de Fed Cup tegen Kazachstan.

Zijzelf maakt geen deel uit van de officiële selectie, maar komt normaal gezien ten laatste in maart voor het eerst sinds jaren uit op een tennistoernooi. En dat in het Mexicaanse Monterrey (2-8 maart). Misschien komt ze ook al vroeger in actie.

De viervoudige grandslamwinnares maakte haar comeback begin november bekend, maar moest die uitstellen omwille van een kleine knieblessure.