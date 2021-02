Want we zenden de start van Kuurne-Brussel-Kuurne live uit, in het programma Koersparlé. In de studio ontvangt Jeroen Sap ex-wielrenner Johan Museeuw, burgemeester Francis Benoit en schrijfster Ann De Craemer. En we interviewen renners en volgen de start van de wedstrijd.

Afspraak nu zondag, vanaf kwart voor elf op Focus & WTV en op onze website

