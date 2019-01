Kevin Pauwels wint Kasteelcross in Zonnebeke

Kevin Pauwels heeft de kasteelcross in Zonnebeke gewonnen. Hij was de sterkste, voor Tom Pidcock. Grote namen als van der Poel, Aerts en Van Aert stonden niet aan de start.

Zeven renners kleurden de eerste westrijdhelft en maakten er een spannende strijd van in het eerste half uur: Wietse Bosmans, Tim Merlier, Tom Pidcock, Nicolas Cleppe, Marcel Meisen, Diether Sweeck en Kevin Pauwels.

In de tweede wedstrijdhelft werd het duidelijk dat Tom Pidcock en Kevin Pauwels de sterkste mannen in koers waren. Wietse Bosmans, winnaar vorig jaar, viel voorin weg na een lekke band. Pauwels en Pidcock maakten het in een beklijvend duel onder elkaar uit wie als winnaar over de streep zou rijden. In de laatste twee ronden bleek Pauwels de sterkste, hij reed solo over de streep. Pidcock werd tweede, Sweeck derde. Tim Merlier legde beslag op de vierde plaats, voor de Duitser Marcel Meisen.

Loes Sels snelste bij de dames

Loes Sels (Pauwels Sauzen-Vastgoedservice) heeft de Kasteelcross bij de vrouwen elite gewonnen. De 33-jarige Sels haalde het na een solo die ze opzette net over halfcross. De Tsjechische Katerina Nash werd tweede en de Luxemburgse Christine Majerus legde beslag op de derde plaats. Ellen Van Loy werd vierde.

"Ik was aan de wedstrijd begonnen met Rhino's, maar dat profiel was niet goed voor deze omloop. Met de nieuwe fiets en banden ging het veel beter. Het gevoel moet wel nog beter. Ik ben niet slecht, er zit power op, maar de superbenen heb ik nog niet. Na Hoogerheide komt het erop aan zoveel mogelijk te recupereren in aanloop naar het Wereldkampioenschap in Bogense. Die vierde zege is daarbij alvast een opsteker", vertelde Sels.

Eerder op zaterdag was bij de junioren Joachim Van Looveren de sterkste. Jetze Van Campenhout moest genoegen nemen met de dichtste ereplaats. De Fransman Ugo Ananie werd derde. Bij de nieuwelingen was Iben Rommelaere de beste. Hij liet respectievelijk Niels Ceulemans en Kay De Bruyckere achter zich.