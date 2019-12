Kerstboks: Hedi Slimani en Meriton Karaxha winnen

Hedi Slimani haalde het na technisch knock-out in de vijfde van acht ronden van de Duitser Andreas Maier bij de superlichtgewichten. Meriton Karaxha won bij de weltergewichten, na acht ronden, op punten van de Rus Maxim Churbanov.

De 32-jarige Slimani pakte tijdens het Kerstboksgala in een tot de nok gevulde sporthal van Izegem meteen heel offensief uit. De Duitser Andreas Maier onderging de kamp en, nadat hij enkele keren werd geteld, verloor deze door technisch knock-out in de vijfde van acht ronden. Voor Slimani werd het meteen zijn 33e zege uit zijn loopbaan.

Revanche

De 27-jarige Karaxha ging tegen de 33-jarige Maxim Churbanov meteen het gevecht aan. Deze kamp werd dé revanche voor de Waaslander met Albanese roots, van de door hem op punten verloren partij van 30 maart 2018 tijdens het Gentse Boksgala. Karaxha bleef in Izegem uitpakken met enkele rake hoeken. In de derde ronde kreeg Karaxha echter af te rekenen met een handblessure, men vreest zelfs voor een handbreuk. De Waaslander bleef niettemin doorgaan terwijl Churbanov gaandeweg enkele publieke verwittigingen kreeg. Uiteindelijk haalde Karaxha het op punten van zijn opponent, meteen goed voor zijn 27e zege.

Eerder op de avond won Amy Naert, bij de vrouwen bantamgewichten over vier ronden, haar kamp tegen de Servische Snezana Siljikovic op punten. Bij de superweltergewichten was Joffrey Audenaert geen partij voor Julien Demeyer. Die won na knock-out in de tweede van zes ronden. In dezelfde gewichtsklasse won Milan Prat van David Bency op punten en won Mevludin Suleymani eveneens op punten van Elisee Kouassi.