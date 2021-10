Kermiscross Ardooie gaat ondanks stormachtig weer door, Vanthourenhout ziek

Ondanks het stormweer in de buurt van Ardooie gaat de Kermiscross vandaag toch door.

Om 12u00 worden de eerste renners van de categorie Masters B en C op gang geschoten. De mannen elites en beloften beginnen er, op en rond de Stationsstraat, aan om 15u45.

"Wij hebben tot op heden nog geen bericht gekregen dat onze veldrit niet plaats mag hebben. Ons parcours ligt deels in het centrum van Ardooie. Waar de renners het veld opzoeken staat enkel mais. Zij rijden dus in geen bosrijk gebied. Het heeft wel fiks geregend maar dat zorgt voor geen wateroverlast op de omloop. Wel ligt het er heel sompig bij maar dat is een ideale ondergrond voor een veldrit", meldt voorzitter Jochen Demeyere van het organiserende comité.

Geen Michael Vanthourenhout aan de start, de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal kampt met ernstige maagproblemen en is daarvoor naar het ziekenhuis gegaan.