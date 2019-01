Kenneth Vandendriessche zevende in 70.3 Zuid-Afrika

Kenneth Vandendriessche is vandaag zevende geworden in de Ironman 70.3 van Buffalo City in Zuid-Afrika. Vorig jaar was hij daar nog tweede.

Na een ingekort zwemnummer kon Vandendriessche de schade beperken tot 2'06" op de eerste uit het water, Evert Scheltinga. Na 20km op de fiets had hij de leider en titelverdediger Matt Trautman al te pakken. Maar Vandendriessche had zijn krachten wat overschat, en verloor in de tweede helft van de 90km fietsen nog veel terrein. Hij kwam pas als achtste de wisselzone binnen op meer dan 10 minuten van Bradley Weiss.

De Zuid-Afrikaan won verdiend na een spannende eindstrijd in 3u53’51. Trautman werd in 3u54’53 tweede en de derde plaats ging naar James Cunnama in 3u56’26.

Vandendriessche won nog een plaatsje, en finishte in

4u40’33

.

bron : 3athlon.be