We kijken uit naar de Ironman-triatlon van Hawaii, op 8 oktober. Het officieuze wereldkampioenschap is dat. Debutant Kenneth Vandendriessche uit Izegem kijkt er in ieder geval heel hard naar uit.

Sterker nog, daar deelnemen is één van de redenen waarom hij met triatlon is begonnen. Vandendriessche droomt van de top 10. De kers op de taart zou het zijn van een fantastisch jaar, met een zege in de Ironman van Lanzarote, een Europese titel in het duatlon en een derde plaats op het WK. En straks wordt Vandendriessche ook voor de eerste keer vader.