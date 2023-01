Kelderkraker KVK - KVO levert geen winnaar op

In de West-Vlaamse kelderkraker klommen de Kerels al na 20 minuten op voorsprong door toedoen van Faiz Selemani. Ze zagen zich ruim een kwartier later de verdubbeling van de bonus door de neus geboord na tussenkomst van de VAR wegens buitenspel. Nick Batzner bracht de Kustboys diep in de verleningen van de eerste helft op gelijke hoogte in de slotseconden van de eerste helft. Thierry Ambrose dacht de bezoekers kort voor affluiten eindelijk nog eens van een zege te laten proeven, maar dat was buiten Habib Gueye gerekend, die in de 89ste minuut een schot van Felipe Avenatti tussen de palen devieerde.