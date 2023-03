KBBC Oostkamp overklast Basket Willebroek

In de derde klasse van het basketbal heeft KBBC Oostkamp met 98-87 gewonnen van Basket Willebroek. Oostkamp blijft zo zeker van zijn tweede plaats.

In de vorige confrontatie moest KBBC Oostkamp het onderspit delven na een spannende partij. Ook gisteren had de thuisploeg het moeilijk in de begin fase. Basket Willebroek loopt 2-8 uit.

Gelukkig kan Oostkamp rekenen op een sterke Sam Lambrecht en Giel Vanthournout, zij zorgen dat de stand terug gelijk komt. Ondanks de sterke prestaties van het Oostkampse duo blijft Willebroek in de eerste helft baas. Oostkamp gaat met een kleine achterstand 38-42 te de rust in.

Na de rust schakelt Oostkamp een versnelling hoger. Op aanvallend en verdedigend vlak gaat het een stuk beter.

In de tweede helft is het Jules Robijns van Oostkamp die de show steelt. Hij scoort drie driepunters na elkaar en zet de score op 67-59.

Met nog enkele seconden op de klok speelt Oostkamp het slim en maakt het af. De eindstand is 98-87.