Kasper Asgreen wint Kuurne-Brussel-Kuurne

Alles begint op de flanken van de Trieu met vijf vluchters. Niet de grote namen, wel een beloftevolle Deense beloftenkampioen Mikel Bjerg van het Emiratenteam, al zal hij met pech wegvallen. Met Boris Vallée is er ook één Belg van de partij. Vijf minuten later komt het peloton over de Trieu. Voorin passeren Vanmarcke en Lampaert. Het is voorlopig wachten op een reactie.

De Vlaamse alliantie van Education First geeft het tempo aan met Keukeire voor Vanmarcke. Ook Stybar, Degenkolb en Stuyven volgen netjes op de kasseien. De voorsprong slinkt nu, maar het tempo ligt nog niet hoog genoeg.

Groepje scheurt zich af

Een beetje in Niemandsland, op een smal stuk nieuw parcours, gaan de poppen dan toch aan het dansen. Een groep scheurt zich af van het peloton en de gashendel gaat hier open. Stuyven, Stybar, Van Avermaet, Rowe, Degenkolb, Kristoff, Keukeleire en Vanmarcke, Drucker, Durbridge, Nizollo, Benoot, Merlier.

Deceuninck-Quick.Step moet in de achtervolging en dat lukt ook. Wanneer Stuyven op de Beerbosstraat de kasseien ment, is alles weer samen.

Voorbijgstoven

Even later wordt helder waarom De Wolfpack zo ging jagen. De vier leiders staan op het punt ingehaald te worden. Voorbijgestoven is een beter woord. Kasper Asgreen, de beloftevolle Deen van Deceuninck-Quick.Step ranselt het kopgroepje uiteen. Boris Vallée en Roy Jans kunnen nog aanpikken. De anderen voelen iets langs komen. Locomotief Asgreen zorgt al gauw voor een kloof van een halve minuut.

De finale van Kuurne-Brussel-Kuurne is bochtig als altijd. Door de straten van Kortrijk probeert één renner nog de kloof met de drie te overbruggen. Julien Vermote woont hier in de buurt, kent de finale van Kuurne, en waagt de sprong. Maar de Vermoteur sterft op enkele seconden van de leiders.

Zege voor Lefevere

De winnaar zit wellicht bij de drie voorin. En daar is Kasper Asgreen met voorsprong de sterkste van de drie. Op een kleine tien kilometer voor de streep gooit hij ook Vallée overboord. En dan wordt het buigen of barsten voor de Deen. Het peloton blijft hem binnen schootsafstand houden. Ook in de laatste rechte lijn is de spanning te snijden. Maar de zege houdt hij vast. Kasper Asgreen bezorgt de troepen van Lefevere zo toch weer een zege met panache in het Belgische openingsweekend.

Bekijk: de reacties op de overwinning