Kapotte versnellingen oorzaak van opgave Iserbyt

Het was een dag in mineur voor de West-Vlaamse crossers van Sauzen Pauwels – Bingoal. Eli Iserbyt moest met een kapot versnellingsapparaat opgeven, Michael Vanthourenhout moest te veel goedmaken na een slechte start.

We krijgen geen reactie van Eli Iserbyt zelf, maar ploegleider Jurgen Mettepenningen geeft wel een verklaring voor de vroege opgave van z’n renner: “Hij heeft zijn versnelling stuk gereden vandaag. Daarom is hij ook gestopt. De ambitie was wel om het podium te rijden en dat is niet gelukt.”

“Hij is ontgoocheld, maar met de ploeg hebben we nog twee doelen met Eli. De wereldbeker heeft hij al gewonnen. De superprestige winnen en hopelijk wereldkampioen worden, dat is het nu nog. Dat is ook het doel voor Michael Vanthourenhout. Ook hij is een kandidaat-winnaar op het WK denk ik,” besluit Mettepenningen.

Vanthourenhout: “Koers verloren na slechte start”

Ook Michael Vanthourenhout was vandaag niet op de afspraak in Middelkerke. Na een slechte start, kon de Wingenenaar nooit meer een vuist maken. “Ik was gekomen voor het podium en dat is niet gelukt. Dat is wel wat ontgoochelend, ja. Ik heb eigenlijk de hele wedstrijd wel een mooi tempo gereden. Maar het was hier te moeilijk om veel tijd goed te maken. Ik zat ook te ver bij de start en daar verlies ik mijn koers.”

