Kan Mandel United voetbalseizoen starten?

De zowat 500 jeugdspelers kunnen straks wel starten. Een nieuwe vzw met bezorgde ouders en trainers wil de toekomst van het jeugdvoetbal in Izegem verzekeren. Steven Van Schuerbeeck, vzw Izegem Voetbalt: "Laat ons alsjeblieft niet in de steek en doe waar jullie zich voor geëngageerd hebben."

Een noodkreet aan het adres van de nieuwe investeerders bij Mandel United. De onzekerheid over de toekomst van de club groeit elke dag, want de meer dan 400.000 euro komt er voorlopig niet. En de deadline is zondag. ’t Is dan ook onduidelijk of de eerste ploeg aan het seizoen kan beginnen. De jeugdploegen starten wel zeker. Steven Van Schuerbeeck, vzw Izegem voetbalt: "Het seizoen dat nu begint is geen probleem voor alle niet-betaalde teams, en het interprovinciaal voetbal, waar wij heel fier op zijn, met een jeugdwerking met 4 sterren, en het nationaal A-belofteteam."

Wie de nieuwe investeerders zijn, weet eigenlijk niemand. Mbo Mpenza is voorzitter, maar ook hij mag of kan voorlopig niets kwijt. ’t Is wel zo dat Mandel z’n thuismatchen in Moeskroen zou afwerken, al is het maar de vraag of het zover komt. Intussen vecht de nieuwe vzw voor de toekomst van het jeugdvoetbal in Izegem. Ze krijgen daarvoor ook de steun van de stad. "In eerste instantie is het heel belangrijk om ons stamnummer te vrijwaren. En daarnaast moeten wij over voldoende middelen beschikken om onze jeugdwerking zoals ze vandaag is te kunnen garanderen. En dan bedoel ik niet enkel financiële middelen, maar ook trainers."