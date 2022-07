Kampioen! Taylor (16) verslaat mama op EK katapultschieten

In Roeselare is het Europees Kampioenschap katapultschieten gehouden. De regio Roeselare staat al enkele jaren bekend om zijn sterke katapultschutters en dat is vooral te danken aan de familie Plysier. Zowel papa Koen, mama Kelly en dochters Taylor en Gibsy zijn hier dan ook medaillekandidaat in hun categorie. Vooral toptalent Taylor gooit hoge ogen. In de finale bij de dames pakt ze vlot de gouden medaille, en verwijst ze mama Kelly resoluut naar de tweede plek. Op vandaag is katapultschieten nog geen Olympische discipline, maar daar wordt achter de schermen wel voor gelobbyd. Wie weet zien we Taylor dus ooit wel schitteren tijdens de Olympische Spelen.