Jupiler Pro League: Club Brugge opent elfde speeldag

Na de interlandbreak staat komend weekend de elfde speeldag in de Jupiler Pro League op het programma.

Club Brugge opent vrijdagavond de debatten op deze speeldag met de altijd lastige verplaatsing naar Moeskroen. Club is dit seizoen in alle competities nog ongeslagen en hoopt dat ook zo te houden, enkele dagen voor de komst van Paris Saint-Germain naar het Jan Breydelstadion, op de derde speeldag in de Champions League. Die wedstrijd wordt dinsdag gespeeld.

Met de altijd beladen derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem (20u), en KV Oostende tegen Eupen (20u) komen er zaterdagavond drie West-Vlaamse ploegen in actie.

Bij Cercle Brugge is het zondagavond (20u00) in het slotduel van de speeldag de eerste wedstrijd van Bernd Storck, de opvolger van de ontslagen Fabien Mercadal. De rode lantaarn ontvangt in het Jan Breydelstadion Sporting Charleroi.