Vermote was na 70 kilometer de snelste van een kopgroep van vier. Hij versloeg Jarne Jacques, Mathias Delameilleure en provinciaal kampioen Emiel Planckaert. Vermote haalde een gemiddelde van 46,56 kilometer per uur.

Het Vedettencriterium van Staden is zo de eerste overwinning van het seizoen voor Vermote, die als individuele renner rijdt. De 33-jarige Stasegemnaar probeert zo nog een contract te versieren in het profpeloton. Zondag werd hij nog negentiende op het BK in Izegem.