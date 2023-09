Julie Vanloo verlaat Montpellier voor Turkse Galatasaray

​Julie Vanloo was vorig seizoen aan de slag bij het Franse Montpellier, dat getraind wordt door Valéry Demory, de voormalige bondscoach van de Belgian Cats. Ze verlengde er deze zomer nog haar contract met twee jaar. Toch volgt nu de overstap naar Turkije. "Het was geen gemakkelijke beslissing, want Montpellier ligt me na aan het hart. Toch moest ik deze stap zetten", schrijft Julie op haar Instagram.

Vanloo was vorig seizoen goed voor een gemiddelde van 11,4 punten en 5,6 assists in het Franse kampioenschap. In de EuroCup zat ze gemiddeld aan 9 punten en 8,2 assists. Montpellier werd er in de achtste finales uitgeschakeld door Galatasaray, dat nu de nieuwe club wordt van Vanloo. (Lees verder onder de tweet.)

Belgian Cats

De Deerlijkse schitterde in juni met de Belgian Cats op het EK. De Belgische basketbalvrouwen pakten er hun eerste trofee. Met een gemiddelde van 16,2 punten, 3,2 assists en 2,7 rebounds werd Vanloo opgenomen in de beste vijf van het toernooi, aan de zijde van teamgenotes Emma Meesseman en Julie Allemand.

De Belgische basketbalvrouwen hebben vandaag trouwens op de nieuwe wereldranking van de Internationale Basketbalfederatie (FIBA) een plaatsje winst geboekt en staan nu zesde.

Na Emma Meesseman (Fenerbache Istanbul) en Hind Ben Abdelkader (Galatasaray) wordt Julie Vanloo de derde Belgische in de Turkse KBSL. En dat zal vonken geven, want komend seizoen staan Meesseman en Vanloo tegenover elkaar in de Turkse derby.