Juanito nieuwe trainer KSV Roeselare

De nieuwe trainer van Roeselare is opnieuw een Spanjaard: Juan Gutiérrez Moreno. Juanito voor de vrienden. Het was ook zijn voetbalnaam.

Juanito is niet zomaar een nobele onbekende Spanjaard. Hij speelde acht seizoenen bij Real Betis in de Primera Division en ook één seizoen bij Atletico Madrid. Met Real Betis kwam hij uit in de Champions League. Juanito was ook zes jaar lang international bij Spanje. Hij behoorde tot de selectie van La Roja voor het EK 2004, WK 2006 én het door Spanje gewonnen EK 2008. Gewezen ploegmaat dus van Torres, Xavi en andere Cesc Fabregassen.

Het is de vijfde trainer op twee jaar tijd voor Roeselare, de derde Spanjaard ook op rij. Juanito volgt Nano op, die eerder deze week naar China trok.