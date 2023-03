Juan Sebastian Molano start niet in Gent-Wevelgem na aanrijding op training

Terwijl Tadej Pogacar gisteren nog derde werd in de E3 Saxo Classic, ging Molano voor een trainingsritje in Waregem. Daarbij werd hij opgeschrikt door een auto, Molano werd van zijn fiets gekatapulteerd en belandde op het wegdek.

De Colombiaan komt er nog goed van af, hij heeft enkel een hersenschudding en een gebroken teen.

Unfortunately @sebasmolano_ will be ruled out of @GentWevelgem having sustained numerous injuries in a training crash in Belgium.

Amongst his injuries, Molano suffered concussion and a fractured toe which will keep him on the sidelines for some weeks.



Ánimo Sebas #WeAreUAE pic.twitter.com/Hns7BzLKFT

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) March 24, 2023