Jozef Lazou, 81 intussen, volgt zichzelf op als Europees kampioen bij de 80-plussers in de categorie 81 kilogram. Hij was bij zijn zes pogingen ook twee keer dicht bij een nieuw record. Vorig jaar was Jozef Lazou in Orlando nog wereldkampioen. (lees verder onder de foto)

Jozef Lazou doet al bijna 60 jaar aan gewichtheffen, in z’n topjaren stak hij vlot 145 kilogram in de lucht. Nu is dat wat minder, maar in zijn categorie is Jozef dus nog altijd top.

