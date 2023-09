Jordi Warlop krijgt promotie bij Soudal - Quick.Step

Warlop moest eind 2022 op zoek naar een nieuwe ploeg nadat het Franse B&B Hotels - KTM besloot ermee op te houden. Begin 2023 vond de West-Vlaming onderdak bij het Soudal Quick-Step Devo Team, waar hij de jonge talenten met raad en daad moest bijstaan.

Na een seizoen met heel wat ereplaatsen in onder meer de Muscat Classic (2e), de GP Criquielion (4e), de GP Monséré (6e) en de Memorial Briek Schotte (2e) zet hij nu dus een stap hogerop bij de ploeg van Patrick Lefevere. Daar ondertekende hij een contract voor twee jaar.

"Na een moeilijke tijd was ik blij aan de slag te kunnen bij het Soudal Quick-Step Devo Team. Dat ik nu de selectie van de World Tour haal, is ongelofelijk. De sfeer is uitstekend en er zijn ook veel West-Vlamingen zoals ik. Ik ben heel tevreden. Ik hoop het team maximaal te helpen en zal elke keer mijn uiterste best doen", aldus Warlop, die in 2018 als prof debuteerde bij Sport Vlaanderen - Baloise, waar hij vier seizoenen bleef.

Gisteren verlengde Mauri Vansevenant z'n contract bij Soudal - Quick.Step met drie jaar.