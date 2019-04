Jordi Meeus heeft de zondag de GP Tombroek-Rollegem gewonnen. De Belg van SEG Racing ging Jarne Van de Paar en Yarno Vandenbroeck vooraf. Jens Vanoverbeghe van EFC-L&R-Vulsteke was op een 13de plaats de eerste West-Vlaming.

De GP Tombroek-Rollegem is de tweede manche van de U23 Road Series, de nieuwe beloftencompetitie door Nederland en België. Begin vorige maand won David Dekker met Brussel-Opwijk de eerste manche. De volgende wedstrijd is op 30 mei de Kersenronde in het Nederlandse Mierlo.