Joran Wyseure wint bij de beloften in Koksijde

Wyseure vocht een prangend duel uit met zijn ploegmaat Emiel Verstrynge, en verstevigt zijn leidersplaats in de X2O-trofee. De eerste van het seizoen voor de wereldkampioen, en dat was toch wel een opluchting na een rits ereplaatsen in deze kerstperiode. Joran Wyseure grossiert in ereplaatsen. De Lichterveldse belofte miste nog geen podium in dit regelmatigheidscriterium.

In de vijfde manche van de X20 Badkamers Trofee kliefde de 21-jarige West-Vlaming sneller door het zand dan zijn ploegmaat Emiel Verstrynge. De Europese kampioen werd op twintig seconden tweede. Witse Meeussen vervolledigde het Belgische podium op 22 tellen.

Wereldkampioen Wyseure, ook vorig jaar al winnaar in Koksijde, vergrootte zijn voorsprong in het klassement. In Oudenaarde, Baal en Herentals werd hij tweede, in Kortrijk derde. Met nog drie manches te gaan heeft hij 4:16 voor op Victor Van De Putte, donderdag achtste. Jente Michels is op 5:22 derde.