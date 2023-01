Jong Cercle klimt naar koppositie

De beloften van Groen-Zwart kunnen bij een zege de leidersplaats overnemen, voor Harelbeke telt in de strijd om het behoud elk punt. De vorige ontmoeting eindigde op een overtuigende 2-4 zege voor Jong Cercle, maar zo’n vaart liep het deze keer niet.

Harelbeke meteen onder druk

Een gemotiveerd Cercle kan bij een zege aan kop komen, en begint dan ook fel aan de partij. Harelbeke staat meteen onder hevige druk.

Vanackere legt aan … 1-0. Nog geen drie minuten ver en Harelbeke moet al achtervolgen.

Op het halfuur raast Aske Sampers alleen op doel af, maar doelman Dutoit houdt ‘de ratten’ recht.

In de eerste helft vindt Harelbeke moeilijk een antwoord. In het slot krijgt Lamin Soli dé kans op de gelijkmaker. Maar zijn kopbal strandt op het doelhout. Net niet de gelijkmaker voor Harelbeke. 1-0 aan de rust.

Tweede gele kaart voor El Bahri

Een voorsprong die Cercle wil uitdiepen. El Bahri spectaculair, en dat breekt hem zuur op. Tweede gele kaart voor de middenvelder, Cerlce nog 40 minuten met z'n tienen.

Met een speler meer komt Harelbeke in de wedstrijd. Soli scoort de gelijkmaker. Maar hij ziet zijn doelpunt afgevlagd, geen 1-1.

Reuzekans, maar 1-0 blijft

De bezoekers putten wel vertrouwen. Hoge druk maakt het de Cercle-verdediging lastig. Opnieuw Soli, opnieuw het doelhout. Harelbeke leeft, maar Cercle houdt stand.

En dan is het opletten voor het figuurlijke deksel op de neus. Invaller Bouhadi met een reuzekans diep in het slot, maar de 1-0 blijft op het scorebord.

"We hebben een ambitieuze groep"

Zo klimt Cercle in het algemeen klassement naar de koppositie. Een plaats waar ze nu graag zo lang mogelijk willen blijven.

"Voor ons is het wel een doel om over te gaan. We hebben een ambitieuze groep, een jonge groep die dit seizoen toch probeert er het beste van te maken om de naam Cercle Brugge groot te houden eigenlijk", zegt Aske Sampers, Jong Cercle.

In januari volgen nog drie topwedstrijden voor de jongelingen van Cercle. Te beginnen met woensdag, tegen Sparta Petegem.

"We hebben volgende week nog een wedstrijd tegen Petegem, een inhaalwedstrijd die ook heel hard zal worden, dus we zullen zien. Ik denk dat we elke match nemen zoals het is en ons gewoon op de top proberen te houden, op die eerste plaats proberen houden", besluit Aske Sampers.

"Dringend punten pakken"

Voor de bezoekers is de 1-0 een bittere pil om te slikken. Maar in volle degradatiestrijd moet je de knop snel omdraaien.

"Er komen belangrijke weken aan. Sowieso de januari en februari is heel belangrijk in de situatie waarin we nu staan. Dus we moeten dringend punten pakken, maar dat zeggen we al een heel jaar. Het gaat knokken worden tot het laatste, maar we moeten toch dringend wel wat puntjes pakken", vertelt Niels Vandenbroucke, Harelbeke.