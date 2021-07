Jonas Rickaert wint Grote Prijs Raf Jonckheere

In Westrozebeke is de zeventigste editie van de Grote Prijs Raf Jonckheere gereden. 137 deelnemers kwamen aan de start van de profkoers, onder wie Stijn Steels, die zijn ploegmaten zag schitteren in Tokio.

Het is in de namiddag gelukkig opgehouden met regenen, de wegen zijn opgedroogd als de 137 zich op gang trekken voor 16 ronden van 10 kilometer. De kopjes komen piepen van achter het koren. Het regent hier geen druppels maar wel aanvalspogingen. Een groep van twaalf raakt weg na vijf ronden, en daaruit krijgen we vier leiders. Jonas Rickaert, snelle man. Aaron Verwilst, de Nederlander Piotr Havik en Luke Mudgway, een Nieuw-Zeelander. De vier pakken een kleine minuut, met enkele kilometers te gaan lijkt een spurt in de maak. En die komt er ook.

Jonas Rickaert trekt uiteindelijk aan het langste eind. Een koers met meer dan 47 per uur gemiddeld. Knap gereden. "Dan zeggen ze misschien dat het maar een kermiskoers is, maar het is nooit simpel om te winnen. Als je kijkt naar de waarden, dan is het nooit simpel om te winnen. Ook nu niet omdat we nooit veel voorsprong kregen."

Gianni Vermeersch en Jonas Rickaert stapelen de successen op met Alpecin-Fenix, maar vandaag liep het verkeerd voor hun kopman Mathieu Van der Poel. Jonas Rickaert: "Als je dat ziet gebeuren en je weet dat hij er vijf jaar naartoe heeft geleefd, dan is dat zeer pijnlijk voor hem, maar ook voor ons. Ik wens hem veel sterkte toe. Hij mag zijn kop niet laten hangen."